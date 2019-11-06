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Новости. Общество
23:30, 06 Ноября 2019
фото: instagram.com/shuramedvedev

Певец Шура решил стать отцом-одиночкой и ищет суррогатную маму

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Звезда 90-х не сомневается, что станет прекрасным отцом, ведь у наследников исполнителя будет всё: и загородный дом, и собственная лужайка.

44-летний певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) решил воспользоваться услугами суррогатного материнства и стать одиноким папой. Об этом рассказал сам исполнитель в эфире телеканала "Ю". К появлению возможных наследников звезда готовится со всей ответственностью — присматривает загородный дом, чтобы у малышей были собственная песочница и лужайка. А навыки отцовства Шура отрабатывает на многочисленных племянниках, пишет "Лайф".

"Я стану замечательным отцом. Знаете, как я детей нянчу, которые вокруг меня? Мне малышей с трёх лет оставляют", — рассказывает артист.

Оформлять все процедуры Шура намерен в России, поскольку это значительно дешевле: 800 тысяч рублей против 11 миллионов, например, в США.

Будущий папаша признаётся, что на ответственный шаг его вдохновил опыт коллег по сцене: Аллы Пугачёвой, Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, который недавно признался, что растит второго ребёнка — дочку Анечку — от суррогатной матери.

Шура — эксцентричный исполнитель, который прославился благодаря хитам "Твори добро", "Отшумели летние дожди", "Ты не верь слезам", а также необычному сценическому образу (яркий макияж и отсутствие верхних передних зубов).

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