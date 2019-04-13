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Новости. Общество
20:40, 13 Апреля 2019
фото: Global Look Press

Певица Азиза в 55 лет впервые выходит замуж

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Звезда 90-х готовится к свадьбе с композитором Олегом Бескровным, автором хита "Милый мой, твоя улыбка".

Как пишет "КП", 55-летняя Азиза всегда пользовалась успехом у мужчин. Ее яркая внешность манила представителей сильного пола. Азиза не раз говорила, что в ее жизни редко наступали моменты одиночества. Однако певица часто отказывала поклонникам, предлагавшим ей руку и сердце. И вот теперь одному из ухажеров наконец-то повезло.

"Я знаю его 30 лет, мы познакомились после Юрмалы. Когда-то Олег Бескровный предложил мне песню, он композитор. Стал за мной ухаживать, но замуж я тогда за него не вышла, хотя предложение он сделал много лет назад", - поделилась певица.

Азиза отметила, что рядом с композитором чувствовала себя спокойно и комфортно. Ведь они не раз и не два вместе путешествовали. Он всегда поддерживал ее и в горе, и в радости.

"Мы могли говорить, молчать, петь, плакать. После моих многочисленных операций он был рядом. Под Новый год мы поехали в Ялту, и в 12 ночи он сделал мне предложение. Я не поняла, как реагировать. Я не удивилась, знала, что он любил меня все эти годы. И я сказала «да»", - отметила вокалистка.

Азиза всегда мечтала стать мамой и создать настоящую семью.

"Я спросила, как он относится к усыновлению. Олег сказал, что это серьезный вопрос, но мы его решим", - поделилась певица.

Исполнительница считает, что предложение не было случайным, и все решилось благодаря судьбе. "В прошлом августе Илья Резник с женой венчались в Крыму, а я поймала букет невесты. Я часто бывала на свадьбах, но раньше не ловила букет", - указала на мистическое совпадение знаменитость.

Артистка хочет устроить пышную свадьбу и позвать много гостей. А пока у нее приятные хлопоты - она активно выбирает платье и фату.

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