Певица Елка впервые показала своих взрослых дочерей

Певица и продюсер Елка предпочитает не раскрывать детали личной жизни. На днях она впервые опубликовала фото со взрослыми дочерьми.

Звезда показала подписчикам Александру и Валерию. Известно, что Валерия учится в Москве на факультете журналистики Высшей школы экономики, а Александра помогает приюту в Минске и снимается для магазинов одежды. На снимке они в черных спортивных костюмах и ярких кроссовках сидят в раздевалке фитнес-зала.



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"Потому что можем, вот почему. Мать-кукушка и лучшие дети в мире", – подписала пост певица.

В последнее время Елка часто говорит в интервью, что посвящает жизнь работе и уделяет личным вопросам слишком мало внимания, пишет Cosmopolitan.