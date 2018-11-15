Певица Гречка отомстила Земфире

Гречка негативно высказалась о певице в ответ на то, что Земфира несколько месяцев назад назвала ее страшной и бесталанной.

Несколько месяцев назад Земфира позволила себе высказаться о творчестве молодой исполнительницы Гречки. Она раскритиковала ее голос и внешность. Только сейчас юная артистка решила ответить коллеге, пишет Teleprogramma.pro.

18-летняя Гречка считает, что Земфира не понимает, какое влияние оказывает на общество.

"То, сколько людей ее слушает, показывает, что многие взрослые люди в России – тупые. В том плане, что не воспринимают новое и не понимают, что времена быстро меняются", – высказала свое мнение певица в одном из интервью.