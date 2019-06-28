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Новости. Общество
21:30, 28 Июня 2019
фото: instagram.com/lenakatina

Певица Лена Катина заявила о преследованиях маньяка

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Выступление экс-солистки группы "Тату" на фестивале в Польше оказалось под угрозой срыва.

Незнакомый мужчина начал распространять в социальных сетях сообщения, в которых обещал расправиться с певицей, если она приедет на концерт, пишет StarHit.

По словам Лены Катиной, странные послания стали приходить не только ей, но и членам ее фан-группы.

"Началось все после того, как мы объявили о выступлении на большом фестивале в Польше, который состоится 13 июля. Угрозы – не редкость, но именно эти привлекли наше внимание из-за того, что мои поклонники стали пересылать мне скриншоты с просьбой отказаться от концерта. Они боятся, что меня могут убить. Предупреждения были отправлены моей маме, моему мужу и директору – всем, кого смогли найти из моего окружения. На скринах некий мужчина писал, что уже купил пистолет... Сначала все это напомнило мне фильм "Телохранитель", и стало как-то не очень смешно. Всякое же бывает. Люди разные, некоторые – с психическими отклонениями. Бывали же всякие случаи, на публичных людей иногда совершают покушение", – призналась певица. 

Несмотря на опасную ситуацию, Лена отказалась отменять выступление, но написала заявление в полицию

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Комментарии

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кир
2019-06-28 22:03:10
Пофиг - они все из артистов. Правильно сказал Однозначно, что работать стало некому.
Гость
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