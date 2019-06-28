Певица Лена Катина заявила о преследованиях маньяка

Выступление экс-солистки группы "Тату" на фестивале в Польше оказалось под угрозой срыва.

Незнакомый мужчина начал распространять в социальных сетях сообщения, в которых обещал расправиться с певицей, если она приедет на концерт, пишет StarHit.



По словам Лены Катиной, странные послания стали приходить не только ей, но и членам ее фан-группы.

"Началось все после того, как мы объявили о выступлении на большом фестивале в Польше, который состоится 13 июля. Угрозы – не редкость, но именно эти привлекли наше внимание из-за того, что мои поклонники стали пересылать мне скриншоты с просьбой отказаться от концерта. Они боятся, что меня могут убить. Предупреждения были отправлены моей маме, моему мужу и директору – всем, кого смогли найти из моего окружения. На скринах некий мужчина писал, что уже купил пистолет... Сначала все это напомнило мне фильм "Телохранитель", и стало как-то не очень смешно. Всякое же бывает. Люди разные, некоторые – с психическими отклонениями. Бывали же всякие случаи, на публичных людей иногда совершают покушение", – призналась певица.

Несмотря на опасную ситуацию, Лена отказалась отменять выступление, но написала заявление в полицию