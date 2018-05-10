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Новости. Общество
21:30, 10 Мая 2018

Певица показала, как на ней сидит бельё собственного производства

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Два снимка певицы Рианны в нижнем белье собственного производства собрали больше трёх миллионов лайков и десятки тысяч комментариев.

Певица Рианна порадовала своих подписчиков, выложив в Instagram фото в нижнем белье собственного бренда Savage x Fenty, пишет life.

О его запуске девушка рассказала в конце апреля.

Ранее Рианна выкладывала в Instagram ролик, посвящённый новому бренду нижнего белья, а теперь решила показать его "в деле".

На первом снимке звезда запечатлена в полупрозрачном корсете, который почти не прикрывает её грудь.

На втором фото — в более скромном чёрном корсете и чулках с подвязками.

Оба снимка певицы собрали больше трёх миллионов лайков и десятки тысяч комментариев.

"Словами не выразить, как ты сексуальна, как красива, как горяча!"

Интересно, что Рианна позиционирует свой бренд как бельё для женщин любой комплекции, для первого рекламного видеоролика она пригласила plus-size модель Одри Ричи. Впрочем, сама Рианна переходить в категорию plus-size явно не спешит.

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