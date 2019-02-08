Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 08 Февраля 2019
фото: Instagram

Певица Слава крайне жестко высказалась о ток-шоу Андрея Малахова

Загрузка...

Певица раскритиковала шоу Андрея Малахова: она заявила, что ей неприятно и стыдно за то, что делает телеведущий.

Артистка сообщила, что сейчас отдыхает на Мальдивах, и единственный отечественный телеканал, который показывают в ее отеле, – это "Россия 1". В этот момент по телевизору шла трансляция шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

"Я считаю, что Андрей должен остановиться. Андрюша, остановись! Это просто ад! Все, что делают сейчас на телевидении, – ад! И с умным лицом это показывает, как будто хочет решить чью-то проблему. Ты не решаешь проблемы, ты просто вгоняешь нас в депрессняк и грязь. Андрюша, стоп!", – обратилась певица к Малахову.

Певица сказала, что подобные программы позорят честь и память великих артистов, пишет Cosmopolitan.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2019, 11:51
Умер исполнитель рэпа Децл
06.02.2019, 11:12
Госпитализированного из Суоярви блокадника выпроводили ночью из БСМП Петрозаводска на улицу
05.02.2019, 09:45
В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии с тремя погибшими
01.02.2019, 19:10
Больной раком Юдашкин почти не говорит
06.02.2019, 14:45
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику"
07.02.2019, 06:40
ФОТО: Автомобили столкнулись лоб в лоб под Петрозаводском

Аналитика

Сегодня 14:56
Обществоведение
"Если закроется школа, село вымрет" 1
Закрытие сельских школ Карелии в условиях демографического коллапса сравнили с удалением здорового органа у тяжелобольного человека.
Бедность толкает жителей Карелии на преступления 2
Сегодня 13:04
Депутат Рогалевич: "Парфенчикову должна быть выгодна конкуренция на выборах" 4
06.02.2019 12:42
О чем говорят люди, выбирая депутатов 4
05.02.2019 09:31
"Мы здесь живем 500 лет и собираемся жить дальше!" 6
04.02.2019 15:42
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:08
Без политики
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 3
Руководство колонии-поселения, где священник Иван Петунов отбывает наказание за совершенное в пьяном виде смертельное ДТП, просит суд ужесточить ему режим содержания и перевести в ИК общего режима.
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
На старт! Внимание! Марш!
04.02.2019 09:31
Большой проект Ковригина 1
31.01.2019 17:12
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 10:43
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»