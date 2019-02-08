Певица Слава крайне жестко высказалась о ток-шоу Андрея Малахова

Певица раскритиковала шоу Андрея Малахова: она заявила, что ей неприятно и стыдно за то, что делает телеведущий.

Артистка сообщила, что сейчас отдыхает на Мальдивах, и единственный отечественный телеканал, который показывают в ее отеле, – это "Россия 1". В этот момент по телевизору шла трансляция шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

"Я считаю, что Андрей должен остановиться. Андрюша, остановись! Это просто ад! Все, что делают сейчас на телевидении, – ад! И с умным лицом это показывает, как будто хочет решить чью-то проблему. Ты не решаешь проблемы, ты просто вгоняешь нас в депрессняк и грязь. Андрюша, стоп!", – обратилась певица к Малахову.

Певица сказала, что подобные программы позорят честь и память великих артистов, пишет Cosmopolitan.