Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:20, 08 Февраля 2019
фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Певица Валерия замерзла на дороге

Загрузка...

Артистка рассказала об инциденте, случившемся с ней по дороге из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре. Валерия была вынуждена в лютый холод ловить попутку на трассе из-за поломки машины.

Певица выступила 6 февраля в Хабаровске, а 7 февраля – в Комсомольске-на-Амуре. В эти дни были сильные морозы, в некоторых районах края они достигали -50. В Комсомольске-на-Амуре столбики термометров опускались до -40.

Валерия поделилась впечатлениями на своей странице в Instagram.

"Мороз сегодня стоял злющий. Когда выезжали из Хабаровска, подумала: если в такую погоду что-то на дороге случится, можно сто раз замерзнуть, пока помощь придет. Как в воду глядела! Через 200 километров наш автомобиль внезапно заскрежетал, мы едва успели съехать на обочину, прежде чем он замер как вкопанный", – рассказала певица.

Ее супруг Иосиф Пригожин решил поймать попутку. К счастью, остановилось такси – праворульная "30-летнего возраста Toyota с плохо работающей печкой", пишет издание "Дни.ру".

"Целый час ехали на этой драндулетке. Замерзли вдрызг, пока не пересели на отправленную за нами машину", – сообщила Валерия.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2019-02-08 21:07:23
Ясно. Дома сиди.
Александер Романенко
2019-02-08 20:30:47
Тайота уних уже драндулет
Ольга Кузнецова
2019-02-08 20:44:38
Александер Романенко,
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2019, 11:51
Умер исполнитель рэпа Децл
06.02.2019, 11:12
Госпитализированного из Суоярви блокадника выпроводили ночью из БСМП Петрозаводска на улицу
05.02.2019, 09:45
В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии с тремя погибшими
01.02.2019, 19:10
Больной раком Юдашкин почти не говорит
06.02.2019, 14:45
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику"
08.02.2019, 14:08
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО

Аналитика

Сегодня 14:56
Обществоведение
"Если закроется школа, село вымрет" 1
Закрытие сельских школ Карелии в условиях демографического коллапса сравнили с удалением здорового органа у тяжелобольного человека.
Бедность толкает жителей Карелии на преступления 2
Сегодня 13:04
Депутат Рогалевич: "Парфенчикову должна быть выгодна конкуренция на выборах" 4
06.02.2019 12:42
О чем говорят люди, выбирая депутатов 4
05.02.2019 09:31
"Мы здесь живем 500 лет и собираемся жить дальше!" 6
04.02.2019 15:42
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:08
Без политики
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 4
Руководство колонии-поселения, где священник Иван Петунов отбывает наказание за совершенное в пьяном виде смертельное ДТП, просит суд ужесточить ему режим содержания и перевести в ИК общего режима.
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
На старт! Внимание! Марш!
04.02.2019 09:31
Большой проект Ковригина 1
31.01.2019 17:12
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 10:43
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»