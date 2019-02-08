Певица Валерия замерзла на дороге

Артистка рассказала об инциденте, случившемся с ней по дороге из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре. Валерия была вынуждена в лютый холод ловить попутку на трассе из-за поломки машины.

Певица выступила 6 февраля в Хабаровске, а 7 февраля – в Комсомольске-на-Амуре. В эти дни были сильные морозы, в некоторых районах края они достигали -50. В Комсомольске-на-Амуре столбики термометров опускались до -40.

Валерия поделилась впечатлениями на своей странице в Instagram.

"Мороз сегодня стоял злющий. Когда выезжали из Хабаровска, подумала: если в такую погоду что-то на дороге случится, можно сто раз замерзнуть, пока помощь придет. Как в воду глядела! Через 200 километров наш автомобиль внезапно заскрежетал, мы едва успели съехать на обочину, прежде чем он замер как вкопанный", – рассказала певица.

Ее супруг Иосиф Пригожин решил поймать попутку. К счастью, остановилось такси – праворульная "30-летнего возраста Toyota с плохо работающей печкой", пишет издание "Дни.ру".

"Целый час ехали на этой драндулетке. Замерзли вдрызг, пока не пересели на отправленную за нами машину", – сообщила Валерия.