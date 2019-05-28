Певицу Валерию сняли в постели с другим мужчиной

В Сети появилось фото, на котором певица Валерия запечатлена лежащей в постели с посторонним мужчиной.

Уже 15 лет певица Валерия состоит в браке с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Мужчина смог осчастливить артистку после ее расставания с Александром Шульгиным, которому та подарила троих детей. Валерия и Иосиф казались одной из самых гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса.

В Сети появилась фотография, на которой Валерию запечатлели в постели с неким мужчиной. И если на снимке хорошо видно лицо популярной артистки, то понять, с кем она, невозможно – незнакомец закрыл лицо. Самое интересное, что кадр обнародовала сама исполнительница, пишет издание "Дни.ру".

"Мой прекрасный вечер с ... А вот с кем, догадайтесь вы сами", – заявила певица.

Одной из первых на пикантный кадр отреагировала ведущая передач "Здоровье" и "Жить здорово!" Елена Малышева.

"Я надеюсь, что это запись шоу "Эмпатия Манучи" со Славой Манучаровым. Все остальное даже страшно предположить. Лерочка!!! У тебя кристальная репутация!!!", – отметила она.