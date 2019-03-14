Певца Данко чуть не сдуло ветром со сцены в Карелии

Певец Данко рассказал, что жизнь российского артиста "тяжела и неказиста".

Госпитализация российской певицы Юлии Началовой вызвала активное обсуждение среди пользователей Сети. Одни гадали, как молодая артистка не уследила за здоровьем и попала в больницу предположительно с обострившейся подагрой и повышенным сахаром в крови, другие заявляли, что болезни среда артистов – обычное дело, пишет издание "Вечерняя Москва".

Певец Данко рассказал, что жизнь российского артиста "тяжела и неказиста":

"Моральное давление, которое оказывается на артиста –колоссально, его тяжело переносить. Людей, которые восхищаются артистами, мало. В основном их ненавидят и завидуют. Я сейчас выступал на сцене в Карелии: ты стоишь без шапки, ледяной ветер практически сдувает со сцены, во время гастролей нарушается режим сна и отдыха, а иммунитет человека не безграничный. Все это бьет по здоровью," – отметил певец.