ПФР будет вести прием населения в Петрозаводске по новому адресу

Офис клиентской службы ПФР с Первомайского проспекта переезжает на Чапаева, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 27 декабря прием населения по пенсионным вопросам, вопросам получения иных социальных выплат, СНИЛС будет организован в основном офисе клиентской службы Пенсионного фонда в Петрозаводске на ул. Чапаева, 5.

Прием страхователей, как и прежде, проводится по адресу ул. Лыжная, 2б.

Предварительно записаться на прием можно через сайт ПФР, выбрав удобную для себя время и дату.