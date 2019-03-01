ПФР по Карелии не рассчитал экономический эффект пенсионной реформы

В карельском отделении Пенсионного фонда России заявили, что не занимались расчетами экономического эффекта после первоначального запуска в регионе пенсионной реформы.

Региональное отделение ПФР не приводит цифр, которые могли бы описать прогнозируемый экономический эффект к концу первого года реформы в Карелии.

Специалисты отделения Пенсионного фонда по Карелии не занимались на местах расчетом экономии бюджетных средств, которая предполагается после запуска в текущем году пенсионной реформы, повышающей возраст выхода на пенсию россиян.

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