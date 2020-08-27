Пик проблем в экономике России пройден, утверждает Путин

Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Россия 1", транслирующемуся в четверг, 27 августа.

"Во-первых, мы считаем, что пик проблем у нас пройден, и я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Но в общем-то здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено", – сказал он.

Путин отметил, что, несмотря на пандемию, золотовалютные резервы России растут, что позволяет выполнить социальные обязательства, так как у страны есть "дополнительная подушка безопасности", пишут "Известия".



Как заметил глава государства, "это не панацея", однако создает "определенную уверенность" в том, что государство сможет выполнить социальные обязательства.

Падение экономики в России может составить 5-6%. Путин подчеркнул, что экономика страны пережила пандемию лучше других государств за счет своевременных действий правительства. Инфляция в России составит 3,4-3,41%.

"У нас 5-6% падение [экономики], в США – 9,5%, в Европе – 15%. Это результат принимаемых правительством решений. <…> Да, некоторые предприятия не попали в меры поддержки и правительство должно об этом думать, но в целом поддержка была своевременной и имела свою отдачу", – заявил президент.