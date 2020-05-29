Пилотную серию нового мистического веб-сериала снимут в Карелии

Летом этого года члены Союза кинематографистов Карелии, режиссеры Иван Кульнев и Владимир Рудак снимут пилотную серию нового мистического веб-сериала "Особая связь", сообщили в Минкультуры Карелии.

Сериал "Особая связь" будет снят в жанре мистического триллера и перенесет зрителей во времена СССР. Получится своеобразная ретро-история про загадочные и аномальные события нашего региона. Секреты сюжета режиссеры решили не раскрывать и сохранить интригу до презентации.

Карельские режиссеры и их команда активно готовятся к съемкам: дорабатывают сценарий, определяются с локациями, разрабатывают визуальное решение, проводят предварительный кастинг.

"Сознательно хотим уйти от комедийного жанра и попробовать свои силы в другом направлении. Мрачная музыка, неспешные кадры, напряженные сцены. Не знаю, что из этого получится, но попробовать интересно", – отмечает Иван Кульнев.



Летом этого года режиссеры хотят создать пилотную серию сериала. Планируется, что съемки состоятся в июле-августе этого года. Основные места, где будет рождаться картина, уже выбраны. Интерьерные съемки пройдут в специальном павильоне в арт-пространстве "Синий коридор", а натуральные – в пригороде Петрозаводска.

Напомним, телеканал "Культура" расскажет о коренных народах Карелии.