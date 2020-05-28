Телеканал "Культура" расскажет о коренных народах Карелии

Премьера фильма "Карелы. Берега Калевалы" состоится 30 мая, сообщили в Миннаце Карелии.

Выпуски известного телепроекта "Земля людей" посвящены коренным народам Карелии.

Четыре фильма из научно-популярного цикла посвящены жизни и культурным традициям четырех народов, проживающих на территории Карелии: карелам, вепсам, финнам и заонежанам.

"Что мы знаем о Карелии? Остроконечные ели, озёра цвета неба… Но есть и другая Карелия, неизведанная – и прежде всего это сами карелы: при ближайшем знакомстве с ними поражаешься многому! К примеру, свой музыкальный инструмент – кантеле – карелы носят в баню, пропитывая их там "магическим дымом" – не потому ли у этого инструмента столь чарующий звук? А карельские женщины умеют лихо бегать по брёвнам через реку, управляются с лодкой – и вовсю рыбачат "по перволёдку"… Ещё у карелов есть понятие Kotiranta – "родной берег". Насколько для них это свято, мы убедились, побывав в посёлке Калевала (где были записаны большинство рун одноимённого эпоса) и в старинной карельской деревне Юшкозеро, которую называют "северной Венецией", − рассказывают создатели проекта "Земля людей".



Первый фильм "Карелы. Берега Калевалы" покажут 30 мая на телеканале "Россия - Культура" в 12.45.

Выпуски можно посмотреть здесь.