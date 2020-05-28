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Телеканал "Культура" расскажет о коренных народах Карелии

Новости. Общество
12:06, 29 Мая 2020
фото: © кадр из программы
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Премьера фильма "Карелы. Берега Калевалы" состоится 30 мая, сообщили в Миннаце Карелии.

Выпуски известного телепроекта "Земля людей" посвящены коренным народам Карелии.

Четыре фильма из научно-популярного цикла посвящены жизни и культурным традициям четырех народов, проживающих на территории Карелии: карелам, вепсам, финнам и заонежанам. 

"Что мы знаем о Карелии? Остроконечные ели, озёра цвета неба… Но есть и другая Карелия, неизведанная – и прежде всего это сами карелы: при ближайшем знакомстве с ними поражаешься многому! К примеру, свой музыкальный инструмент – кантеле – карелы носят в баню, пропитывая их там "магическим дымом" – не потому ли у этого инструмента столь чарующий звук? А карельские женщины умеют лихо бегать по брёвнам через реку, управляются с лодкой – и вовсю рыбачат "по перволёдку"… Ещё у карелов есть понятие Kotiranta – "родной берег". Насколько для них это свято, мы убедились, побывав в посёлке Калевала (где были записаны большинство рун одноимённого эпоса) и в старинной карельской деревне Юшкозеро, которую называют "северной Венецией", − рассказывают создатели проекта "Земля людей".

Первый фильм "Карелы. Берега Калевалы" покажут 30 мая на телеканале "Россия - Культура" в 12.45.

Выпуски можно посмотреть здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-29 14:10:18
В Шокше тоже к приезду начальства достают национальные наряды из шкафа и надевают их. Раз или два в году. Потом их моль ест. :)
Гость
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