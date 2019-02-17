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Новости. Общество
11:24, 17 Февраля 2019
фото: Минобороны РФ / mil.ru

Пилоты авиаполка в Карелии потренировались во взлете и посадке на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу

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Экипажи новейших истребителей Су-35, Су-27 авиационного полка Западного военного округа, дислоцированного в Республике Карелия, выполнили учебно-тренировочные полеты.

В ходе полетных заданий летчики выполнили пилотирование по заданному маршруту, потренировались в уходе от средств поражения условного противника, взлете и посадке на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу. Для оценки степени повреждения аэродрома пилоты произвели пробные заходы на посадку на минимально возможной высоте, затем посадили самолеты на определенном участке полосы.

Кроме этого, были отработаны задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника, техника одиночного, группового пилотирования и вопросы аэронавигации, собщает на сайте телеканала "Звезда".

Полеты носили плановый характер и проведены в соответствии с международными правовыми нормами. Всего за летную смену летчиками-истребителями было выполнено более 20 самолетовылетов, в дневное и ночное время. 

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