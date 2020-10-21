890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Автоматическое начисление выплат на детей продлят еще на полгода
21.10.2020 22:00
Медицинские маски помогают финским лихачам избегать штрафов за превышение скорости
Сегодня 10:00
У церкви в Петрозаводске произошло ДТП с пострадавшими 3
Сегодня 09:18
Музей Карельского фронта, или Телега впереди лошади 7
Сегодня 09:53
Велосипедист попал под колеса иномарки в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО) 10
Сегодня 11:00

Пингвины-геи украли яйцо у пингвинов-лесбиянок

Новости. Общество
21:30, 22 Октября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В голландском зоопарке гей-пара похитила яйцо у другой однополой пары надежде высидеть птенцов.

Инцидент произошел в зоопарке Диренпарк, расположенном в городе Амерсфорт. Гей-пара выкрала яйцо в надежде снова стать родителями. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail.

В ноябре прошлого года эта же пара выкрала у других пингвинов одно яйцо, но из него не вылупился птенец, и пара осталась бездетной. В этом году они украли целое гнездо с яйцами. Теперь пингвины-геи по очереди садятся на яйца, чтобы их высидеть, пока второй самец из пары добывает пищу.

Смотритель зоопарка Амерсфорта Сандер Дрост говорит, что на этот раз птенцы тоже не появятся на свет, ведь яйца однополой пары самок пингвинов вряд ли были оплодотворены.

По словам зоолога Марка Белта, гомосексуализм широко распространен у этих птиц в неволе. Некоторым однополым парам даже удается высидеть чужие яйца. Такой случай был зафиксирован в океанариуме в Испании этим летом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2020, 19:15
Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии
15.10.2020, 12:58
Девочка-подросток погибла в Петрозаводске, упав с 9 этажа
17.10.2020, 12:02
Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
18.10.2020, 13:10
"Такой красоты этот двор еще не видел!" (ФОТОФАКТ)
17.10.2020, 13:52
Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия в Карелии на фоне роста числа заражений коронавирусом
18.10.2020, 09:00
Парфенчиков рассказал, что купил на вновь открывшейся ярмарке в Петрозаводске (ФОТО)

Чтиво

21.10.2020 11:34
Без политики
Не тратьте деньги зря
В последнее время в Прионежском районе Карелии появляются довольно активные и, я бы сказал, ушлые персонажи с солидными удостоверениями в красных корочках и уговаривают доверчивых потребителей произвести замену счетчиков электроэнергии. За деньги. И немалые.
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
Нюхотская "рулетка"
16.10.2020 15:46
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»