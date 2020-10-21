Пингвины-геи украли яйцо у пингвинов-лесбиянок

В голландском зоопарке гей-пара похитила яйцо у другой однополой пары надежде высидеть птенцов.

Инцидент произошел в зоопарке Диренпарк, расположенном в городе Амерсфорт. Гей-пара выкрала яйцо в надежде снова стать родителями. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail.

В ноябре прошлого года эта же пара выкрала у других пингвинов одно яйцо, но из него не вылупился птенец, и пара осталась бездетной. В этом году они украли целое гнездо с яйцами. Теперь пингвины-геи по очереди садятся на яйца, чтобы их высидеть, пока второй самец из пары добывает пищу.

Смотритель зоопарка Амерсфорта Сандер Дрост говорит, что на этот раз птенцы тоже не появятся на свет, ведь яйца однополой пары самок пингвинов вряд ли были оплодотворены.

По словам зоолога Марка Белта, гомосексуализм широко распространен у этих птиц в неволе. Некоторым однополым парам даже удается высидеть чужие яйца. Такой случай был зафиксирован в океанариуме в Испании этим летом.