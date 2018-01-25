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Новости. Культура
16:06, 25 Января 2018

Дмитрий Новиков хочет написать книгу про 1990-е

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Прозаик из Карелии Дмитрий Новиков признался, что хочет написать книгу про 1990-е годы, на которые пришлась его молодость.

Об этом писатель рассказал на встрече с читателями, которая состоялась сегодня в библиотеке на Древлянке.

Дмитрий Новиков отметил, что пока у него нет сил на то, чтобы взяться за новое произведение. В течение нескольких лет он писал свой первый роман "Голомяное пламя". Книга увидела свет в 2016 году, а в 2017-м вошла в шорт-лист престижной литературной премии "Русский Букер". Вместе с тем, Новиков уже понял, о чем хотел бы написать свою новую книгу.

"Насчет следующей книги, предвосхищая вопросы ваши… Пока сил у меня нет, я не готов. Но потихоньку, потихоньку начинаю думать об этом. Мне хотелось бы, знаете, написать о чем? Мне хотелось бы написать о 1990-х годах – о тех сложных, печальных, ужасных, которые мы все проклинаем, которые порой ненавидим", - сказал он.

Для его поколения 1990-е были годами юности, молодости, добавил писатель. Дмитрий Новиков родился в 1966 году.

"Нам было по 20 лет. Я вернулся со службы. Первая любовь, а потом вторая. Первая семья, а потом вторая. Фотографии смотришь и плачешь порой, как мы с детишками маленькими в лесу костры жжем, все счастливые и веселые, все улыбаемся. Несмотря на то, что 1990-е годы, и на костре жарили не сосиски, а какую-нибудь колбасу печеночную", - отметил он.

Новиков признался, что ему хочется передать "это ощущение, что даже в самые тяжелые годы все равно нужно жить, надеяться и радоваться жизни".

При этом он заметил, что сама по себе тема 1990-х "опасная".

"Начнешь про 1990-е – скажут: а, это вы там колбасу жарили, а нам вообще жрать нечего было. А москвичи скажут: а у нас вообще один сорт колбасы был и один сорт сыра", - с улыбкой отметил Дмитрий Новиков.

Он вспомнил историю, которая произошла с ним в те годы:

"Мы с первой женой поехали в Петербург за сыром и за колбасой, по удаче. Купили мы этот большой круг сыра в магазине. И потом я пошел ее провожать, она в санаторий в Псков поехала по путевке. Пришли мы на автовокзал, и она выронила этот сыр, и он поскакал, покатился. И помню, как все люди, петербуржцы, сидели и с презрением смотрели на нас, как мы ловим этот сыр. Вот это тоже хочется передать. И как этот сыр убегал от нас, как Колобок".

При этом писатель отметил, что пока "очень боится" браться за новую книгу.

"Пока только начал фотографии рассматривать. Это значит, что-то там рождаться начало", - сказал он.

Новиков также сообщил, что подумывает о том, как бы совместить тему 1990-х и эпос "Калевала":

"Неожиданно я думаю о "Калевале": как бы совместить 1990-е годы и эпос наш великий. Потому что много пересечений. Когда видишь картинку, как Ильмаринен несет доски в охапке, думаешь: на что-то похоже".   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-01-25 17:28:33
Главное, чтобы были читатели, а такие писатели всегда найдутся. К тому же изначально врет про головку сыра. Лучше бы написал про свою бесполезность
Гость
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