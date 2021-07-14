Письменный отказ: появились официальные разъяснения правил отстранения не привитых работников

Роструд разъяснил правила отстранения от работы сотрудников в ряде сфер, которые отказываются вакцинироваться от коронавирусной инфекции в отсутствие противопоказаний.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо службы в адрес некоммерческой организации «Объединение корпоративных юристов».

В письме указано, что сотрудники, отказывающиеся от вакцинации, могут быть отстранены от работы без сохранения зарплаты: такая мера предусмотрена ст. 76 ТК РФ, где уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами.

В Роструде приводят в пример нарушение положений закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В соответствии с ними, отказ от профилактических прививок может стать причиной отказа при приеме на работу либо отстранения от нее, если ее выполнение связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

«Она [вакцинация от коронавируса] становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)», — указано в пояснении Роструда. Дата отстранения зависит от сроков проведения вакцинации в регионе, пояснили в службе.

В случае, если работник не собирается делать прививку, компания должна запросить его письменный отказ, а затем оформить приказ об отстранении без сохранения заработной платы. Основанием служит ч. 3 ст. 76 ТК РФ.

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