Пистолеты и ножи вынесли подростки из магазина под Петрозаводском

В Прионежском районе двое несовершеннолетних обокрали магазин, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Прионежскому району обратился владелец магазина, расположенного в одном из поселков. Он сообщил, что ночью кто-то взломал дверь и похитил имущество: ноутбук, два пневматических пистолета, восемь перочинных ножей, пули, газовые баллончики. Кроме того, из кассы пропало 350 рублей. Торговая точка не была оборудована сигнализацией, поэтому о краже хозяин узнал утром от продавца.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых, двоих несовершеннолетних граждан, которые уже являются фигурантами уголовных дел о краже.

По версии полицейских, молодые люди принесли лом и с его помощью отжали входную дверь магазина. После этого они спрятались неподалёку. Прождав час, несовершеннолетние граждане поняли, что сигнализации нет, поэтому без боязни вошли в помещение и похитили товары. После этого подозреваемые выкинули лом в реку, а чужое имущество спрятали. Впоследствии они планировали удивить похищенным имуществом ровесников, но не успели, были установлены правоохранителями. В настоящее время часть похищенного изъята.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.