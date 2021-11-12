«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера

Депутат Госдумы России Валентина Пивненко заявила, что не владеет информацией о новом президентском указе, но пытается разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Валентина Пивненко сообщила, что разбирается в ситуации, возникшей в связи с изданием президентского указа Владимира Путина, который признает утратившим силу прежний документ об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. Пивненко сообщила «Столице на Онего», что в настяощее время находится в Гамбурге.

«Ничего не могу сказать. Разбираюсь», — сообщила она.

По ее словам, новость об издании путинского указа оказалась внезапной.

«Это какой-то неожиданный, извините меня, документ, о котором не знает ни министерство федеральное по Арктике, не знают ни в Думе», — сказала парламентарий.

Валентина Пивненко предполагает, что инциатива президента может быть связана с намерением привести в порядок блок законов, принятых в разные периоды времени.

«Скорее всего, что это какие-то вопросы, связанные с кодификацией законодательства… Это когда систематизируют блок законов, которые принимались в разные годы по одному и тому же вопросу», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отменил указ бывшего лидера государства Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера.

Согласно документу, с 1 января 2022 года признается утратившим силу принятый в 1993 году указ тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям».

К районам Крайнего Севера причислены территории Беломорского, Калевальского, Кемского и Лоухского районов. В список местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, включены территории Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Суоярвского районов, города Костомукша, Петрозаводск и Сортавала.