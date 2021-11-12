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«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера

Новости. Политика
10:10, 15 Ноября 2021
фото: Илья Соснин

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Депутат Госдумы России Валентина Пивненко заявила, что не владеет информацией о новом президентском указе, но пытается разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Валентина Пивненко сообщила, что разбирается в ситуации, возникшей в связи с изданием президентского указа Владимира Путина, который признает утратившим силу прежний документ об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. Пивненко сообщила «Столице на Онего», что в настяощее время находится в Гамбурге.

«Ничего не могу сказать. Разбираюсь», — сообщила она. 

По ее словам, новость об издании путинского указа оказалась внезапной.

«Это какой-то неожиданный, извините меня, документ, о котором не знает ни министерство федеральное по Арктике, не знают ни в Думе», — сказала парламентарий.

Валентина Пивненко предполагает, что инциатива президента может быть связана с намерением привести в порядок блок законов, принятых в разные периоды времени.

«Скорее всего, что это какие-то вопросы, связанные с кодификацией законодательства… Это когда систематизируют блок законов, которые принимались в разные годы по одному и тому же вопросу», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отменил указ бывшего лидера государства Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера. 

Согласно документу, с 1 января 2022 года признается утратившим силу принятый в 1993 году указ тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям».

К районам Крайнего Севера причислены территории Беломорского, Калевальского, Кемского и Лоухского районов.  В список местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, включены территории Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского,  Сегежского,  Суоярвского  районов,  города Костомукша, Петрозаводск и Сортавала.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гражданин
2021-11-15 12:26:34
https://rtk.fnpr.ru/upload/iblock/52b/
r5u93bkl50mzfoe91r2lgkypeowkvw7d.pdf
Проект нового постановления.
Будем ждать и надеяться, что нас не вычеркнут.
горский еврей
2021-11-15 11:57:16
Медаль "за оборону советского заполярья", тоже будет считаться недействительной? Когда люди отмораживали ноги на линии маннергейма. А теперь арктическая стратегия. От этого меньше в Карелии мёрзнуть не стали, чем на крайнем севере. И счета за тепло в ЖКХ одинаковые.
Житель Карелии
2021-11-15 11:41:45
Предлагаю в срочном порядке организовать отзыв этого депутата! Есть ли юристы готовые помочь? Пивненко, я так думаю, всё знала заранее и нам нагло врала . Она состоит в Комитете Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики (заместитель председателя комитета). И она не знала что такой документ готовится? Не смешите меня. Ложь, наглая ложь! Обман своих избирателей и предательство интересов Карелии! Почему молчат профсоюзы (Косянков! Ау!) и КПРФ?
paramparam
2021-11-15 12:09:50
Житель Карелии, вы теперь увидели всего лишь, что даже профанация представительных государственных органов излишняя, ибо для указов их мнение не требуется. Сидим ждём, что же ещё из Замка скажут.
Эно
2021-11-15 11:52:05
Житель Карелии, какой Косенков, какой кпрф РК? Они пролезли на пять лет в теплое кресло и положили на тебя калач, дальше за них голосуй
petronik
2021-11-15 12:13:19
Эно, точнее не скаzешь. А еще покаzатель действительного места думы в системе нынешней власти.
Полезный
2021-11-15 11:50:30
Житель Карелии, не истери. Не ты избирал, не тебе и отзывать.
Житель Карелии
2021-11-15 12:06:03
Полезный, я не голосовал. Это ты прав. А не голосовал , потому что знал , что этот депутат ничего полезного для Карелии не делает (голосовала за пенсионную реформу, а теперь и за отмену северных). Но наверное, ты голосовал? С тебя, значит и солидарная ответственность вместе с Пивненкой.
Гражданин
2021-11-15 11:32:47
ВНИМАНИЕ - БЕЗ ПАНИКИ !
Все скоро вернется.
Скоро будет подписано постановление правительства РФ - об утверждении Перечня районов Крайнего Севера и местностей приправленных к ним.
Будем надеяться, что часть районов не вычеркнут.
Эно
2021-11-15 11:53:25
Гражданин, ну хоть кто-т читет, что написано, а остальная шобла занимается провокациями. А данный ресурсишко из штанов вылезает.
Где УЛьянов и Захарчук? Почему не видно их с плакатами у здания правительства? Где Слабунова?
карел
2021-11-15 11:36:45
Гражданин, спасибо друг , утешил . А Пивненко нажо отзывать и судить за обман .
Koira
2021-11-15 11:30:23
так и надо путирастам
Эно
2021-11-15 11:51:21
Koira, он лучший, вот ты и бесишься в бессильной злобе. Пошла вон отсюда, либералка
petronik
2021-11-15 12:17:06
Эно, туда zе и тебе, путинисту, дорога.
Лана Текучева
2021-11-15 11:16:31
Госпожа "народный депутат" лукавит. Она прекрасно знала что в "Стратегии развития Арктической зоны...до 2035 года" вошла лишь часть муниципальных районов Карелии, 40% ее территории. Остальная часть 60% в "пролете".
Гражданин
2021-11-15 11:35:06
Лана Текучева, вы уверены в том, что написали ?
Читаю проект нового документа - вы не правы.
В "Стратегии развития ....." районы не указаны !
Лана Текучева
2021-11-15 11:44:56
Гражданин,

Читайте "отдельные муниципальные районы Карелии". Читайте архивные материалы августа 2021 г. о том, какие районы вошли в Арктическую зону, их пять, плюс рассматривался вопрос о включении в нее Муезерки и Костомукши. Вобщем всех тех, кто находится выше 40-ой параллели северной широты. Остальные, повторюсь, в "пролете".
Гражданин
2021-11-15 12:19:56
Лана Текучева, https://rtk.fnpr.ru/upload/iblock/52b/r5u93bkl50mzfoe91r2lgkypeowkvw7d.pdf
Вот вам проект постановления правительства.
Копируйте ссылку и читайте.
И повторюсь: надеюсь, что часть районов нашей Республики не вычеркнут из списка.
Гражданин
2021-11-15 12:11:34
Лана Текучева, да, там есть п. 24.
Он изложен в такой редакции: "Основными направлениями реализации настоящей Стратегии в отдельных муниципальных образованиях Республики Карелия являются".
Архивные материалы чего читать, умников сети интернет ?
Вы видели итоговый документ об исключении каких либо районов ?
gary
2021-11-15 12:06:12
Лана Текучева,
а остальные как проживали в МКС на территории Карелии, так и остались. Данное решение относится только к РКС.
Любопытный старик
2021-11-15 11:23:32
Лана Текучева, Хорошо подмечено,а то : какая "наша " депутатша, можете и не напоминать, все прекрасно понимают.....
User
2021-11-15 11:12:20
"Такой хоккей нам не нужен!"(с) Пусть в Гамбурге и остается!
Сергей
2021-11-15 11:11:38
Так явно с подачи Парфенчикова , Чепика . Пивненко эти документы подписаны президентом , выслужились , им тут не жить и все пофиг
Полезный
2021-11-15 11:01:38
У яблочнутых истерика
Елена
2021-11-15 10:54:59
Зачем вообще нужна тогда Пивненко? Если она даже не в курсе!?! С ней никто не советуется,как и с остальными депутатами,имеющими огромные зарплаты?
Распустить Думу и пусть чудит один!? Или как?
Хотя ,до конца непонятно, сохранят ли людям "северные" или очередной раз обманут,как с пенсионной реформой, как с необязательной вакцинацией, как с конституцией!?!
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