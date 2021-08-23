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Пивненко: «Я буду обращаться в Минстрой России, чтобы подрядчика внесли в черный список»

Новости. Общество
18:06, 24 Августа 2021

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Депутат Госдумы Валентина Пивненко оценила ход строительства социальных объектов в Карелии.

Депутат Госдумы Валентина Пивненко совершила объезд строящихся за счет федеральных средств объектов образования. Неприятно удивила одна из стройплощадок — в районе пересечения улицы Репникова и Ключевского шоссе, где возводится детский сад на 280 мест. Отставание от графика здесь идет минимум на месяц. Представитель подрядчика пожаловался на задержку поставок и удорожание стройматериалов. Пивненко считает, что это не оправдание и обратилась к замминистра регионального Минстроя.

«Договоримся так: если будут значительные срывы сроков по этому детскому саду, мне выдать все координаты этой компании, и я буду обращаться в Минстрой России, чтобы в черный список внесли подрядчика. Это я вам обещаю. Других вариантов нет», — заявила депутат Госдумы.

Несколько сдвигаются сроки сдачи и на другом объекте. Детский сад на улице Хейкконена практически готов, но есть несогласованность с ресурсоснабжающими организациями. Этот вопрос находится в стадии решения, заявил представитель подрядчика, и к ноябрю пообещал открыть свои двери для 300 дошколят.

К еще двум строящимся образовательным учреждениям — новой школе № 55 на Древлянке и детскому садику в поселке Чална, претензий у Валентины Пивненко в ходе осмотра не возникло. Оба здания практически готовы к приему детей.

Также депутат Госдумы посетила БСМП — пристройку приемного отделения, здесь ее заверили, что уже на следующей неделе смогут принимать пациентов. В республиканской больнице депутат Госдумы осмотрела корпус, который реконструируется для размещения ангиографического отделения. Здесь будут проводить сложные кардиохирургические операции, что позволит жителям Карелии не выезжать за высокотехнологичной медпомощью в федеральные центры. Потребность в них высокая, врачи обучены и готовы. Однако, необходимо дополнительное федеральное софинансирование для их проведения, сказал главный врач больницы Тамази Карапетян.

«В сентябре Правительство России рассмотрит бюджет на трехлетний период. Мы вместе с Минздравом отработаем заявки Карелии и постараемся „добыть“ финансирование и на это направление», — заверила Валентина Пивненко.

Резюмируя итоги объезда стройплощадок, депутат Госдумы отметила, что-то, что происходит в Карелии — пример очень хороший. Строится не только жилье, но и инфраструктура, которая должна помогать населению воспитывать и образовывать детей, есть над чем работать дальше, привлекая возможности федерального бюджета. А то, что делается сегодня в наших больницах с применением новейших технологий, поможет жителям республики больше лечиться, не выезжая из Карелии. И здесь тоже нужна помощь и совместная работа федерльного центра и республики.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Улыбка
2021-08-24 20:13:38
"Я буду долго гнать велосипед", что то вспомнилось,и только перед выборами за три недели вспомнилось?!?
Лана Текучева
2021-08-24 19:47:19
А подрядчика на Белопорожских ГЭС тоже в "черный список"? Не-а? :)
nae
2021-08-24 18:44:48
А к кому нужно обращаться, чтобы Пивненко внести в "чёрный список" как не добросовестного депутата?
Лана Текучева
2021-08-24 18:39:17
Школа 55 на Древлянке нареканий не вызывает? Это потому что КСМ не сдал обьект в срок, к 1 сентября? Интересная позиция у депутата. Одни нарушают сроки - их в "черный список", другим выдают индульгенцию. :)
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