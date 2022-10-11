Пивненко: Минздрав России не выполнил обещание выделить деньги на новый онкодиспансер в Петрозаводске

Строительство нового здания Республиканского онкологического диспансера в Петрозаводске в 2023 году за счет федерального бюджета на получило поддержки со стороны министерства здравоохранения России.

Об этом сообщила депутат Госдумы Валентина Пивненко в эфире телеканала «Россия 24. Карелия».

«Честно могу сказать, что Минздрав, несмотря на обещания, которые в письменном виде были мне представлены, о том, что в 2023 году средства будут выделены, не поддержал наш объект», — сказала Пивненко.

По ее словам, чтобы добиться финансирования строительства, Госдума приняла постановление, согласно которому на правительство России возложена обязанность выделить деньги в течение 2023 года.

«Дальше надо будет работать с правительством, следить, чтобы, как только появится лишняя копейка в федеральном кошельке, чтобы она капала нам на строительство этого объекта» — пояснила Пивненко.

Напомним, в 2019 году была разработана проектно-сметная документация на строительство нового онкодиспансера в Петрозаводске. Из республиканского бюджета на эти цели было выделено 40 млн рублей. Под этот проект определен и земельный участок, который расположен недалеко от Республиканской больницы и старого онкодиспансера. В 2020 году разработанный проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. По проекту в 2027 году объект должен быть сдан.