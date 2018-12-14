Пивненко прокомментировала заседание Госкомиссии по развитию Карелии

Госкомиссия по подготовке к празднованию 100-летию Карелии состоит из профессионалов, заявила депутат Госдумы Валентина Пивненко.

"Заседание – это очень важное событие в деятельности Госкомиссии по подготовке Карелии к 100-летию, так как один раз в полгода подводятся промежуточные итоги выполнения проектов, которые заявлены. Сегодня были заслушаны по каждому направлению деятельности отчеты руководителей рабочих групп – федеральных министров", - сказала журналистам Валентина Пивненко.

"Я могу сказать слова благодарности и уважения за то, что с Карелией работает такая команда ответственных руководителей. Конечно, еще много нерешенных вопросов", - рассказала депутат.

Среди проблемных вопросов она назвала критическую ситуацию с перевозкой щебня по железной дороге, так как высокая транспортная составляющая фактически губит отрасль.