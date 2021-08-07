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Пивненко просит провести проверку городских переходов

Новости. Общество
17:19, 10 Августа 2021
фото: © Иван Кузьмин

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После сообщений в социальных сетях и СМИ о ненадлежащем состоянии пешеходных переходов в Петрозаводске, с депутатским запросом в администрацию города обратилась Валентина Пивненко.

Валентина Пивненко просит провести проверку городских надземных переходов. В частности, в преддверии начала учебного года особое внимание депутат Государственной Думы просит уделить состоянию пешеходных переходов вблизи школьных и дошкольных учреждений.                                                                                          

Ранее в СМИ появилась информация о жалобах жителей Петрозаводска на отсутствие пешеходных переходов в районе Древлянка, а также ненадлежащее состояние существующих переходов на улице Корабелов, в районе набережной Гюллинга и улицы Ригачина.

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Комментарии

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Chel
2021-08-10 18:20:29
Хорошее предложение. убедила. Голос отдам.
Изя
2021-08-10 18:05:54
Перед выборами как всегода активна , но это видно не поможет , люди просто устали от нее , :)
Саныч
2021-08-10 17:52:58
Боже, как надоела.
Успешный
2021-08-10 17:34:51
У либерды истерика случится. Сами хотели, но неуспели
Off
2021-08-10 18:26:22
Успешный, наташка. ЛДПР всегда обращает внимание на пешеходные переходы..не то что баба Валя..раз в четыре года. :)
Гость
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