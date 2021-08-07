Пивненко просит провести проверку городских переходов

После сообщений в социальных сетях и СМИ о ненадлежащем состоянии пешеходных переходов в Петрозаводске, с депутатским запросом в администрацию города обратилась Валентина Пивненко.

Валентина Пивненко просит провести проверку городских надземных переходов. В частности, в преддверии начала учебного года особое внимание депутат Государственной Думы просит уделить состоянию пешеходных переходов вблизи школьных и дошкольных учреждений.

Ранее в СМИ появилась информация о жалобах жителей Петрозаводска на отсутствие пешеходных переходов в районе Древлянка, а также ненадлежащее состояние существующих переходов на улице Корабелов, в районе набережной Гюллинга и улицы Ригачина.