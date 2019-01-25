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Новости. Политика
14:45, 25 Января 2019
фото: Столица на Онего

Пивненко высказалась за наказание тех, кто не уважает власть до неприличия

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Депутат Госдумы от Карелии поддержала законопроект о введении административной ответственности за публикацию в Интернете информации, "выражающей в неприличной форме явное неуважение к власти".

Государственная Дума России подавляющим большинством голосов приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает административную ответственность за распространение в Интернете информации, "выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть". За этот законопроект проголосовали 332 депутата, против выступили только 42.

Фракция "Единой России" поддержала введение наказания за неуважительные посты к власти почти единогласно, в голосовании не участвовали лишь несколько парламентариев. Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко, которая входит во фракцию "ЕР", высказалась "за".

Во время обсуждения законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно уважать выбор народа.  

"У нас власть народа, – пояснил "единоросс" Володин. – Народ избирает власть, это выбор народа. Давайте уважать выбор народа! Когда люди проголосовали за депутатов, это выбор народа. Никто не может оскорблять народ!".  

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Комментарии

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Мизантроп
2019-01-25 15:44:00
Революцию ВСЕГДА готовит власть. А вот революционеры должны быть ВСЕГДА готовы к революции. Хе-хе-хе...
zanoza
2019-01-25 15:40:58
"Народ избирает власть, это выбор народа. Давайте уважать выбор народа! Когда люди проголосовали за депутатов, это выбор народа. Никто не может оскорблять народ!"
Тоже мне выбор народа! Это выбор жалкой кучки от народа, основная масса людей не ходит на эти ваши "выборы" ,потому как не видит перемен к лучшему и реальных дел по стабилизации экономической и социальной ситуации в стране. Существующая власть не способна жить чаяньями простых людей, всё крутится вокруг олигархов и всё делается для их дальнейшего обогащения. Народ из года в год нищает и не видит перспектив к лучшему. Не за что народу вас уважать! Вы забыли , что вы слуги народа!
тетка
2019-01-25 15:39:04
Ни любить, ни уважать силой никого не заставить. Не будут писать в интернете, значит, будут говорить на кухнях, в компаниях. А это еще страшнее, скорее можно до чего-нибудь нехорошего договориться.
Жуков
2019-01-25 15:34:09
Когда человек, избранный народом, начинает думать, что он избран богом - наступают нелегкие времена.
Изя
2019-01-25 15:29:37
Как сказал один депутат от ЛДПР при обсуждении законопроекта " НЕ ДАВАЙТЕ ПОВОДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЧТОБЫ ОНИ ВАС КАК ТО НАЗЫВАЛИ. ТИПА ВОРЬЁМ , ПРОЙДОХАМИ , ПРОДАЖНЫМИ ШКУРАМИ И Т.Д." будьте облик аморалис и работайте на благо страны и народа .
Мизантроп
2019-01-25 15:50:54
Изя, Поздно, очень поздно он это сказал. С началом эры смартфонов надо было подсуетиться.
Жуков
2019-01-25 15:27:09
ЕД скоро введёт приветствие два раза КУ, КУ , как в фильме Кидза-дза. ЕД придумайте приветствие или обращение " О, величайший" , при виде чиновника или депутата. Т
баян
2019-01-25 15:26:03
да выбирает то народ народных депутатов, а когда выбрали почему-совсем не думают о народе депутаты забывают и кому служить должны. Поэтому и взятки берут и законы нарушают.
Горожанин
2019-01-25 15:22:06
Уважать институты власти и должности чиновников я обязан как сознательный гражданин. А вот уважать конкретных людей, реализующих властные полномочия, не заставите! Это они должны заслужить своей деятельностью. В данном случае Законом и не пахнет. При столь невнятных формулировках можно привлечь кого угодно и за что угодно.
Саныч
2019-01-25 15:21:23
Дожила до пенсии? Вперед, на незаслуженный отдых!
кир
2019-01-25 15:20:33
И комментировать не надо - у неё на лице всё написано.
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