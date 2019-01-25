Пивненко высказалась за наказание тех, кто не уважает власть до неприличия

Депутат Госдумы от Карелии поддержала законопроект о введении административной ответственности за публикацию в Интернете информации, "выражающей в неприличной форме явное неуважение к власти".

Государственная Дума России подавляющим большинством голосов приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает административную ответственность за распространение в Интернете информации, "выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть". За этот законопроект проголосовали 332 депутата, против выступили только 42.

Фракция "Единой России" поддержала введение наказания за неуважительные посты к власти почти единогласно, в голосовании не участвовали лишь несколько парламентариев. Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко, которая входит во фракцию "ЕР", высказалась "за".

Во время обсуждения законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно уважать выбор народа.

"У нас власть народа, – пояснил "единоросс" Володин. – Народ избирает власть, это выбор народа. Давайте уважать выбор народа! Когда люди проголосовали за депутатов, это выбор народа. Никто не может оскорблять народ!".