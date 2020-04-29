"Пивную заправку" закрыли в Петрозаводске за нарушение правил торговли при коронавирусе

В Петрозаводске на улице Лизы Чайкиной за нарушение правил торговли в режиме повышенной готовности закрыли магазин, торговавший пивом, сообщили в Министерстве экономического развития.

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия продолжает мониторинг работающих предприятий.

Так, 29 апреля сотрудники Минэка совместно с полицией в рамках мониторинга выполнения требований самоизоляции проверили магазин "Пивная заправка 24 часа" на ул. Лизы Чайкиной, 8 и выявили нарушения.

В результате был составлен протокол об административном правонарушении по невыполнению правил поведения при введении режима повышенной готовности и магазин закрыли.