Пьяная автомобилистка в Петрозаводске на новый год превратится в пешехода

На улице Чапаева в Петрозаводске сотрудники ГИБДД остановили пьяную автомобилистку, сообщили в Госавтоинспекции города.

Ранним утром на улице Чапаева автоинспекторы отстранили от управления девушку-водителя с признаками опьянения. Проведенное освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние.

"В отношении 27-летней петрозаводчанки составлен административный протокол, материалы дела будут направлены в суд", - пояснили в ведомстве.

В ГИБДД напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения нарушительницу ожидает административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

За 11 месяцев в Петрозаводске от управления отстранены 716 водителей в состоянии опьянения.