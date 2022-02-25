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Пьяная драка между знакомыми в Петрозаводске закончилась трагедией

Новости. Криминал
10:38, 27 Февраля 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев

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Петрозаводчанин до смерти избил своего оппонента и вынес его в соседний двор.

Как сообщили в Следкоме Карелии, в Петрозаводске закончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, до смерти избившего своего знакомого.

По версии следствия, в начале сентября 2021 года обвиняемый в пьяном состоянии поссорился со своим знакомым в  многоквартирном доме в  Петрозаводске. Мужчина избил своего оппонента, а затем вынес его во двор соседнего дома. От полученных травм потерпевший умер.

Обвиняемый был арестован, уголовное дело в настоящее время направлено в суд. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

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