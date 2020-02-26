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Пьяная езда в Петрозаводске едва не обернулась трагедией для водителя (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:07, 27 Февраля 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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ДТП произошло ночью 27 февраля на улице Зайцева, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 1.02 в районе дома № 45  по улице Зайцева пьяная 24-летняя водитель-женщина, управляя автомобилем Renault Logan и не имея прав, наехала на дорожное ограждение.

В результате автомобиль и дорожное ограждение получили повреждения, водитель не пострадала.

В отношении нарушительницы составлен протокол. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.

Ранее иномарка в Кондопоге ушла в занос и пробила ограждение.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Писарев
2020-02-27 11:15:36
Дичь, веслом битая.
новый
2020-02-27 10:46:09
Из категории соплячек с толстыми ногами
petronik
2020-02-27 10:16:40
Дуракам и пьяным, как всегда, везет.
Гость
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