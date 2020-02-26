Пьяная езда в Петрозаводске едва не обернулась трагедией для водителя (ФОТО)

ДТП произошло ночью 27 февраля на улице Зайцева, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 1.02 в районе дома № 45 по улице Зайцева пьяная 24-летняя водитель-женщина, управляя автомобилем Renault Logan и не имея прав, наехала на дорожное ограждение.

В результате автомобиль и дорожное ограждение получили повреждения, водитель не пострадала.

В отношении нарушительницы составлен протокол. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.

Ранее иномарка в Кондопоге ушла в занос и пробила ограждение.