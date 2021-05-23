Пьяная женщина на севере Карелии оговорила мужа и теперь пойдет под суд

Во время семейной ссоры жительница Костомукши написала заявление на супруга, выдумав угрозы с его стороны, и сама стала фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В ноябре прошлого года в полицию Костомукши поступило сообщение от 32-летней местной жительницы о семейном конфликте. Прибывшим на место полицейским она рассказала, что муж угрожает её жизни и здоровью. При проведении проверки полицейские предупредили женщину об ответственности за заведомо ложный донос. Костомукшанка не отказалась от своих слов и написала заявление на супруга, где изложила обстоятельства конфликта и высказанные в ее адрес угрозы.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, однако в ходе расследования факты, изложенные женщиной, своего подтверждения не нашли.

В отношении костомукшанки было возбуждено уголовное дело. Она написала явку с повинной, где указала, что намеренно оговорила мужа, выдумав обстоятельства произошедшего. Вину женщина признала полностью и искренне раскаялась, уточнив, что была пьяна.

Обвинительное заключение утверждено прокурором и вместе с уголовным делом направлено для рассмотрения в суд.