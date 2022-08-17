Пьяного водителя из поселка Карелии ждет уголовное наказание

Сотрудники ГИБДД в поселке Лоймола Суоярвского района остановили пьяного водителя, который ранее уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инспекторы ДПС, находясь на патрулировании в Суоярвском районе, отстранили от управления автомобилем Renault жителя поселка Лоймола. Мужчина за рулем находился с признаками опьянения. Освидетельствование с помощью алкотестера показало результат 0,94 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В ходе оформления нарушения инспекторы выяснили, что водитель ранее уже лишён права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение. В отношении нарушителя был составлен административный материал и возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.