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Пьяного водителя поймали в Кондопоге и отдали под суд

Новости. Происшествия
09:57, 12 Апреля 2020
фото: ГИБДД Карелии
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Водителя с признаками опьянения отстранили от управления автомобилем в Кондопоге, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ночью 12 апреля в Кондопоге автоинспекторы отстранили оп управления автомобилем Škoda Rapid водителя с признаками опьянения. Как пояснили в ГИБДД Карелии, мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Автомобиль был помещен на специализированную стоянку. Нарушитель ПДД ожидает судебного решения.

Напомним, частью 1 ст. 12.26 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

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Комментарии

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кир
2020-04-12 12:50:59
Пьяные выделываются как могут. Никакой защиты нет. А если расстреливать на месте?
бюджет
2020-04-12 14:23:07
кир, зачем так круто? Для начала прокалывать все четыре колеса! И запаску!
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