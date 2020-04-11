Пьяного водителя поймали в Кондопоге и отдали под суд

Водителя с признаками опьянения отстранили от управления автомобилем в Кондопоге, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ночью 12 апреля в Кондопоге автоинспекторы отстранили оп управления автомобилем Škoda Rapid водителя с признаками опьянения. Как пояснили в ГИБДД Карелии, мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Автомобиль был помещен на специализированную стоянку. Нарушитель ПДД ожидает судебного решения.

Напомним, частью 1 ст. 12.26 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.