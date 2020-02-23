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Пьяного водителя поймали в поселке Карелии

Новости. Общество
13:16, 24 Февраля 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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В поселке Калевала автоинспекторы отстранили от управления 44-летнего водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, сегодня около 09:30 в поселке Калевала автоинспекторы спец. взвода ГИБДД отстранили от управления водителя 1975 года рождения. Мужчина подшофе был за рулем автомобиля "Форд".

В отношении водителя составлен административный материал, сообщили в ГИБДД республики.

Напомним, массовые проверки водителей пройдут и на дорогах Петрозаводска.

 

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