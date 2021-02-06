Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Бог северного ветра" устроит фотосессию на фестивале "Гиперборея-2021" в Петрозаводске 1
06.02.2021 15:19
Мэрия Петрозаводска оштрафовала подрядчика за плохую уборку города на круглую сумму 6
06.02.2021 15:35
Карелии не дали денег на развитие инвестиционных проектов в Арктической зоне 17
06.02.2021 16:40
В Петрозаводском госуниверситете начал работу пункт вакцинации от COVID-19 2
06.02.2021 15:41
Ночью в Петрозаводске опрокинулся автомобиль, человека выбросило на дорогу (ВИДЕО)
Сегодня 10:32

Пьяную автоледи поймали в поселке Карелии

Новости. Происшествия
11:02, 07 Февраля 2021
фото: ОМВД России по Пряжинскому району
Загрузка...

Сотрудники Госавтоинспекции Пряжинского района в Чалне отстранили от управления автомобилем молодую женщину с явными признаками опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции Пряжинского района накануне вечером остановили на одной из улиц Чалны легковой автомобиль.

По информации районного отделения МВД, за рулём находилась женщина с явными признаками опьянения. Она была отстранена от управления транспортным средством. Проведенное на месте освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения, с результатами которого 36-летняя водитель не согласилась. От прохождения медицинского освидетельствования в спецучреждении женщина отказалась.

В отношении нарушительницы был составлен административный материал. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
31.01.2021, 17:51
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31.01.2021, 13:25
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска
31.01.2021, 14:42
"Никто сюда вас не приглашал": как полиция просила разойтись участников несанкционированной акции протеста в Петрозаводске (ВИДЕО)
03.02.2021, 12:54
Сильные морозы возвращаются в Карелию
03.02.2021, 17:43
Петрозаводск встал в одной большой пробке из-за снегопада (ФОТО)

Аналитика

05.02.2021 13:50
Политкухня
Конституцию Карелии меняют в полузакрытом режиме 6
На первое заседание рабочей группы по внесению изменений в Основной закон республики не пригласили ни общественников, ни журналистов.
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
03.02.2021 11:00
Ни нефтяного завода, ни морского порта 10
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Вся аналитика

Чтиво

04.02.2021 15:30
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"После восстания в некоторых деревнях остались только старики" 7
04.02.2021 14:54
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
Сегодня 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»