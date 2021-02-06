Пьяную автоледи поймали в поселке Карелии

Сотрудники Госавтоинспекции Пряжинского района в Чалне отстранили от управления автомобилем молодую женщину с явными признаками опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции Пряжинского района накануне вечером остановили на одной из улиц Чалны легковой автомобиль.

По информации районного отделения МВД, за рулём находилась женщина с явными признаками опьянения. Она была отстранена от управления транспортным средством. Проведенное на месте освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения, с результатами которого 36-летняя водитель не согласилась. От прохождения медицинского освидетельствования в спецучреждении женщина отказалась.

В отношении нарушительницы был составлен административный материал. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд.