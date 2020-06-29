Пьяную дебоширку сняли с поезда в Карелии

В Карелии пресечены факты нарушения общественного порядка в поездах, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

В поезде сообщением "Мурманск-Санкт-Петербург" пьяный 39-летний житель Мурманской области игнорировал требования поездной бригады.



А пассажиры поезда "Мурманск-Вологда" пожаловались на пьяную 33-летнюю женщину.



Правонарушители сняты с поездов.



В отношении них составлены административные материалы. Им грозит административный арест до 15 суток.



Кроме этого, за курение в неустановленных местах в пассажирских поездах, следовавших в Карелию из Вологды, Москвы и Северной столицы выявлены жители Алтайского края, Архангельской, Брянской, Владимирской, Московской, Мурманской, Ленинградской и Саратовской областей, а также Суоярвского и Прионежского районов Республики Карелия.



Сотрудники транспортной полиции напоминают, что категорически запрещено курение и распитие спиртных напитков в общественных местах, в том числе в пассажирских поездах. Также запрещено и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность.

Ранее на ж/д станции в Карелии поймали мужчину, объявленного в федеральный розыск.