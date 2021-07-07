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Пьяные буйволы выдали самогонщиков полиции

Новости. Общество
21:30, 08 Июля 2021
фото: © pixabay.com

В индийском городе Гандхинагар, штат Гуджарат, нетрезвые буйволы выдали фермеров, которые нелегально производили алкоголь.

В результате самогонщики были арестованы, сообщает Лента.ру со ссылкой на издание The Times of India.

В конце июня трое братьев-фермеров по фамилии Тхакор заметили странное поведение скота: два буйвола и теленок безостановочно прыгали. «Животные перестали есть, у них изо рта шла пена. Они вели себя не так, как обычно», — рассказал один из мужчин. Братья решили вызвать ветеринарного врача, чтобы тот осмотрел животных.

Ветеринар обратил внимание на воду в корыте, из которого пили буйволы, и заподозрил неладное. Она была желтоватого цвета, и от нее исходил странный запах. Фермеры объяснили это тем, что в корыто падали сухие ветки деревьев. Однако врач не поверил и сообщил о подозрительном запахе в полицию.

В понедельник, 5 июля, полицейские обыскали ферму и обнаружили 101 бутылку самодельного ликера, который братья прятали в поилке для скота и в сене, которое ели животные. «Вероятно, животные выпили воду с содержанием спиртного после того, как бутылки, спрятанные в корыте, разбились», — заявил сотрудник полиции. Общая стоимость изъятого алкоголя составила 35 тысяч рупий (34,7 тысячи рублей).

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