Пьяных дебоширов сняли с поездов в Карелии

Сотрудники транспортной полиции Карелии сообщили о нескольких случаях нарушения порядка в поездах.

Транспортными полицейскими Карелии были выявлены жители Мурманской области, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Нарушители не реагировали на замечания поездной бригады и мешали отдыху пассажиров.

На станции Медвежья Гора с заявлением о неадекватном поведении одного из пассажиров поезда "Санкт-Петербург-Мурманск" обратился начальник состава. 57-летний житель Северной столицы злоупотреблял спиртными напитками и игнорировал требования поездной бригады.

Также сотрудникам линейного пункта полиции на станции Сегежа поступило сообщение о том, что в прибывающем на станцию поезде "Мурманск-Санкт-Петербург" находится пассажир, нарушающий общественный порядок. Им оказался жителя Калининградской области 1960 года рождения.

Все правонарушители отстранены от дальнейшего проезда и сняты с поездов по акту о недостойном поведении пассажира.