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Пьяных водителей вновь будут ловить в Петрозаводске

Новости. Общество
16:39, 26 Октября 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Массовая проверка водителей пройдет 27 октября, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Во вторник, 27 октября, Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".

За 9 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 11 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 13 получили травмы.

За этот же период 556 нетрезвых водителей отстранены от управления транспортными средствами.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

В ведомстве напоминают, что за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

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