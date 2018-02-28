Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
12:22, 28 Февраля 2018

Пьяный дебошир побил полицейского в Беломорском районе

По теме

Жители Петрозаводска продолжают попадаться на удочки интернет-мошенников
28.02.18 13:26
Грабитель-неудачник из Петрозаводска может отправиться за решетку на 10 лет
28.02.18 11:28
Житель Петрозаводска пойдет под суд за рубку берез в заповеднике "Кивач"
28.02.18 10:48
Все новости
Загрузка...

В Беломорском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 6 декабря 2017 года участковый прибыл в одну из квартир в поселке Пушной, где местный житель в состоянии алкогольного опьянения учинил скандал.

Полицейский потребовал от 31-летнего мужчины проследовать с ним для разбирательства в отдел полиции. Однако дебошир отказался выполнить требования и напал на стража порядка, причинив телесные повреждения. После этого к обвиняемому была применена физическая сила, и он был доставлен в отдел полиции.

В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По теме

Жители Петрозаводска продолжают попадаться на удочки интернет-мошенников
28.02.18 13:26
Грабитель-неудачник из Петрозаводска может отправиться за решетку на 10 лет
28.02.18 11:28
Житель Петрозаводска пойдет под суд за рубку берез в заповеднике "Кивач"
28.02.18 10:48
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Хаос
2018-02-28 13:08:52
А кто сказал, что полицмейстеры являются спортсменами, так среднестатистические товарищи в штанах и пистолетом.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
27.02.2018, 09:29
Морозы в Карелии отступят к весне
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
26.02.2018, 13:16
"Мы живем как после войны"
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства

Аналитика

27.02.2018 11:23
Политкухня
"А вдруг метеорит прилетит?" 1
Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и спрогнозировали явку на выборы.
"Мы живем как после войны" 7
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 3
26.02.2018 12:52
"Депутат должен быть контролером" 1
26.02.2018 11:27
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
20.02.2018 15:04
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:36
Личное мнение
"Переобуваются в прыжке"
Перед выборами власть демонстрирует свои страхи и тревоги.
Автовладельцам Франции запретили пользоваться мобильным даже в стоящей машине
21.02.2018 10:00
"Шевроле Нива": надежный и верный друг 2
20.02.2018 15:48
"Гиперборея" – новые открытия
19.02.2018 15:02
архив чтиво

Медиа

О развитии интернета в Карелии, конкуренции и новых услугах от операторов, в студии ТНТ беседуют ведущий Ефим Овчинников и директор по маркетингу компании Сампо.ру Виталий Ковальчук
27.02.2018 16:58
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»