Пьяный дебошир побил полицейского в Беломорском районе

В Беломорском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 6 декабря 2017 года участковый прибыл в одну из квартир в поселке Пушной, где местный житель в состоянии алкогольного опьянения учинил скандал.

Полицейский потребовал от 31-летнего мужчины проследовать с ним для разбирательства в отдел полиции. Однако дебошир отказался выполнить требования и напал на стража порядка, причинив телесные повреждения. После этого к обвиняемому была применена физическая сила, и он был доставлен в отдел полиции.

В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.