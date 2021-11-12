Пьяный гость из Москвы обещал расправиться с персоналом отеля в Карелии

Карельские росгвардейцы сообщили о пресечении нарушений в республиканских заведениях.

Сотрудники Сортавальского отдела вневедомственной охраны в минувшие выходные задержали за хищение товара двух молодых жителей Питкярантского района. 23-летний гражданин в обществе несовершеннолетнего товарища в помещении сетевого магазина спрятали товары в карманы и рюкзаки. Продавцы заметили это, закрыли дверь и предупредили злоумышленников, что вызвали группу задержания. Тогда нарушители стали выбрасывать похищенное, сообщили в Росгвардии.

В тот же день в одном из отелей Сортавалы нетрезвый гость, зарегистрированный в Москве, своим поведением вынудил персонал вызвать вневедомственную охрану Росгвардии. Мужчина кричал, ругался и обещал расправиться с персоналом отеля. Он был задержан. Также нарушения зарегистрированы в Кеми и Петрозаводске. Преимущественно это случаи мелкого хищения.



Росгвардейцы передали всех задержанных полиции.

Ранее сообщалось, что два подростка в Карелии вынесли из магазина больше десяти упаковок гелей для душа.