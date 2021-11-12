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Пьяный гость из Москвы обещал расправиться с персоналом отеля в Карелии

Новости. Происшествия
11:46, 27 Декабря 2021
фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

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Карельские росгвардейцы сообщили о пресечении нарушений в республиканских заведениях.

Сотрудники Сортавальского отдела вневедомственной охраны в минувшие выходные задержали за хищение товара двух молодых жителей Питкярантского района. 23-летний гражданин в обществе несовершеннолетнего товарища в помещении сетевого магазина спрятали товары в карманы и рюкзаки. Продавцы заметили это, закрыли дверь и предупредили злоумышленников, что вызвали группу задержания. Тогда нарушители стали выбрасывать похищенное, сообщили в Росгвардии.

В тот же день в одном из отелей Сортавалы нетрезвый гость, зарегистрированный в Москве, своим поведением вынудил персонал вызвать вневедомственную охрану Росгвардии. Мужчина кричал, ругался и обещал расправиться с персоналом отеля. Он был задержан. Также нарушения зарегистрированы в Кеми и Петрозаводске. Преимущественно это случаи мелкого хищения.

Росгвардейцы передали всех задержанных полиции.

Ранее сообщалось, что два подростка в Карелии вынесли из магазина больше десяти упаковок гелей для душа.

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Комментарии

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кир
2021-12-27 14:16:12
Обалдеть! И это наши люди?! Только такой жизни достойны, в которой живете здесь и сейчас. :)
Гость
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