Пьяный гость столицы Карелии проверил кулаками прочность стен отеля

Росгвардейцы задержали пенсионера, устроившего пьяный дебош в гостинице Петрозаводска.

По сообщению управления Росгвардии по Карелии, "мобильный телохранитель" сработал ночью в одной из гостиниц города. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

Выяснилось, что заселившийся в отель 66-летний житель деревни Другая Река Прионежского района привлек внимание постояльцев и охранников своим поведением — мужчина в состоянии алкогольного поведения ходил по коридорам и стучал кулаками по стенам, выражался нецензурной бранью и мешал работе персонала.

Пенсионера задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Ему грозит административная ответственность.

Ранее Росгвардейцы задержали агрессивного пациента с ножами в больнице Петрозаводска.