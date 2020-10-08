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Пьяный гость столицы Карелии проверил кулаками прочность стен отеля

Новости. Происшествия
09:20, 09 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Росгвардейцы задержали пенсионера, устроившего пьяный дебош в гостинице Петрозаводска.

По сообщению управления Росгвардии по Карелии,  "мобильный телохранитель" сработал ночью в одной из гостиниц города. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

Выяснилось, что заселившийся в отель 66-летний житель деревни Другая Река Прионежского района привлек внимание постояльцев и охранников своим поведением — мужчина в состоянии алкогольного поведения ходил по коридорам и стучал кулаками по стенам, выражался нецензурной бранью и мешал работе персонала.

Пенсионера задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Ему грозит административная ответственность.

Ранее Росгвардейцы задержали агрессивного пациента с ножами в больнице Петрозаводска.

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