Пьяный мотоциклист в Бесовце попал под статью Уголовного кодекса

В Прионежском районе пьяный мотоциклист упал на дороге, за ДТП он ответит по всей строгости закона, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду 1 августа в 23.10 в поселке Бесовец Прионежского района водитель мотоцикла Racer без регистрационного знака допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП 29-летний мотоциклист получил травмы, по характеру которых пострадавший в госпитализации не нуждался.

Водитель был с признаками алкогольного опьянения, что подтвердили показания алкотестера. Однако с показаниями прибора нарушитель не согласился, а от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Как выяснили полицейские, водитель в 2017 году уже подвергался наказанию за управление транспорта в состоянии опьянения. И теперь злостному нарушителю предстоит нести ответ за содеянное в соответствии со статьей 264 Уголовного кодекса.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования влечет за собой наказание за подобное нарушение идентичное наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – лишение прав на срок до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей.