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Пьяный мужчина бегал за подростками с ножом по поселку в Карелии

Новости. Криминал
13:32, 21 Марта 2022
фото: © freepik

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В поселке Пиндуши Медвежьегорского района рецидивист пытался запугать пятерых несовершеннолетних и стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, сообщили в прокуратуре республики.

По версии следствия, 37-летний обвиняемый в ноябре прошлого года находился в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц поселка Пиндуши. Желая запугать пятерых несовершеннолетних в возрасте 14–15 лет, он достал из кармана раскладной нож и направился в сторону подростков, выкрикивая при этом угрозы убийством. При попытке догнать детей мужчина был обезоружен и задержан сотрудником полиции.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.

Ранее росгвардейцы задержали женщину за мелкое хулиганство, когда она вскрыла спиртное и начала его пить прямо в магазине.

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