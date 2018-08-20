Пьяный мужчина с ножом угрожал отрезать "что-нибудь" прохожим в Петрозаводске

В Петрозаводске пьяный мужчина угрожал молодым людям ножом "что-нибудь отрезать", сообщает карельское отделение Росгвардии.

В выходные на остановке в районе проспекта Александра Невского 30-летний нетрезвый мужчина пристал к двум молодым людям с вопросом: "Почему не ездят машины?"

Вступать в беседу юноши не стали, тогда злоумышленник достал нож и стал требовать ответа, угрожая "что-нибудь отрезать".

Об агрессивном мужчине сообщили в дежурную часть городской полиции, откуда информация поступила всем дежурным нарядам. Группа задержания вневедомственной охраны оказалась на месте первой. Нарушитель общественного порядка был задержан.