16:16, 20 Августа 2018
Пьяный мужчина с ножом угрожал отрезать "что-нибудь" прохожим в Петрозаводске
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В Петрозаводске пьяный мужчина угрожал молодым людям ножом "что-нибудь отрезать", сообщает карельское отделение Росгвардии.
В выходные на остановке в районе проспекта Александра Невского 30-летний нетрезвый мужчина пристал к двум молодым людям с вопросом: "Почему не ездят машины?"
Вступать в беседу юноши не стали, тогда злоумышленник достал нож и стал требовать ответа, угрожая "что-нибудь отрезать".
Об агрессивном мужчине сообщили в дежурную часть городской полиции, откуда информация поступила всем дежурным нарядам. Группа задержания вневедомственной охраны оказалась на месте первой. Нарушитель общественного порядка был задержан.
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