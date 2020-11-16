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Пьяный мужчина укусил полицейского за палец: ему грозит пять лет колонии

Новости. Общество
19:10, 17 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Кущь
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Нетрезвый молодой мужчина укусил полицейского в Москве, отказываясь проходить медицинское освидетельствование.

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Около одного из домов на улице Маросейка 23-летней молодой человек в состоянии опьянения оскорблял нецензурными словами двух полицейских. Спустя два часа он был снова задержан на улице Ладожская за правонарушение. "Когда сержант полиции сопровождал молодого человека для прохождения медосвидетельствования, он укусил полицейского за палец", - сказал собеседник агентства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти). Ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее 58-летняя нетрезвая москвичка ударила и укусила полицейского при доставке ее в отдел для составления на нее административного протокола. Еще один нетрезвый 30-летний мужчина напал на полицейского в отделении в центре Москвы и при попытке усмирить укусил сотрудника в бедро. Другой случай произошел в супермаркете. Мужчина укусил палец патрульному в ответ на требование надеть медицинскую маску.

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