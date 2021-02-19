Пьяный мужчина в Карелии шел по улице и от нечего делать разбил подростку голову

В Сегеже подросток пострадал на улице от побоев неизвестного мужчины, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную полиции Сегежского района поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что туда доставлен 16-летний пациент с поверхностной травмой головы. При установлении обстоятельств выяснилось, что юноше нанёс травмы незнакомый ему молодой человек.

Участковый уполномоченный полиции по Сегежскому району выехал на место происшествия. Во дворе, где всё произошло, имелась камера видеонаблюдения.

Благодаря видеозаписи личность подозреваемого была установлена - 24-летний местный житель. Он признал свою вину и рассказал, что совершил противоправное деяние, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не отдавая отчёт своим действиям.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Её максимальная санкция – 2 года лишения свободы.