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Пьяный пенсионер на "буханке" протаранил забор на даче в Карелии

Новости. Происшествия
15:25, 31 Мая 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В Заозерье остановлен водитель, управлявший автомобилем "УАЗ" в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 30 мая, в 23.50 в селе Заозерье сотрудники Госавтоинспекции Прионежского района отстранили от управления автомобилем "УАЗ" 65-летнего нетрезвого водителя, жителя Петрозаводска, который на своём автомобиле повредил забор в СНТ "Малиновка" и скрылся с места ДТП.

В отношении нарушителя возбуждены административные дела за управление транспортом без ОСАГО и за вождение в нетрезвом состоянии, а также составлен протокол за оставление места ДТП.

Решение о наказании примет суд. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Сообщать о нетрезвом водителе необходимо по телефону на короткий номер 102 или 112.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-31 16:33:57
Теперь у нас в ходу термины и понятия, несовместимые с человеческой жизнью. Пьяный пенсионер за рулём, пьяная и курящая женщина, подросток. :)
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