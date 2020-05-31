Пьяный пенсионер на "буханке" протаранил забор на даче в Карелии

В Заозерье остановлен водитель, управлявший автомобилем "УАЗ" в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 30 мая, в 23.50 в селе Заозерье сотрудники Госавтоинспекции Прионежского района отстранили от управления автомобилем "УАЗ" 65-летнего нетрезвого водителя, жителя Петрозаводска, который на своём автомобиле повредил забор в СНТ "Малиновка" и скрылся с места ДТП.

В отношении нарушителя возбуждены административные дела за управление транспортом без ОСАГО и за вождение в нетрезвом состоянии, а также составлен протокол за оставление места ДТП.

Решение о наказании примет суд. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Сообщать о нетрезвом водителе необходимо по телефону на короткий номер 102 или 112.