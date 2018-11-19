Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
11:30, 19 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

В Петрозаводске из-за пьяного пенсионера в ДТП пострадала женщина

Загрузка...

На Ключевой пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Петрозаводске 18 ноября в 21.00 в районе дома № 29 по улице Гвардейской 58-летний водитель, находясь в состоянии опьянения и управляя автомобилем Skoda Yeti, при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автомобилем Lada Vesta, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП травмы получила 31-летняя пассажирка автомобиля Lada, ей была оказана медицинская помощь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2018, 21:30
Гудков поделился интимным: рассказал об отношениях с Киркоровым
13.11.2018, 09:00
Что это, если не коррупция?
13.11.2018, 15:13
Мужчина умер на остановке в Петрозаводске
14.11.2018, 10:10
Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка
16.11.2018, 17:04
Почему полицейские вовремя не задержали петрозаводского "маньяка"
13.11.2018, 08:05
ВИДЕО: Жители Карелии сняли ролик про ужасы жизни в глубинке

Аналитика

Сегодня 10:09
Обществоведение
"Для меня это личная трагедия"
Академик архитектуры Вячеслав Орфинский пожертвовал крупную сумму на восстановление Успенской церкви после пожара.
Фонды сомнительной эффективности
16.11.2018 14:47
Дефицит сырья обострил аппетит лесного бизнеса 5
16.11.2018 14:04
Работа на опережение: энергетики готовятся к зимнему максимуму нагрузок
14.11.2018 17:18
Что это, если не коррупция? 26
13.11.2018 09:00
Вся аналитика

Чтиво

15.11.2018 15:24
Личное мнение
День Республики: праздник без даты 7
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
Невидимая угроза, о которой нужно знать
14.11.2018 09:33
Как Наташка бражку ставила 4
13.11.2018 12:22
Жертвы неполного рабочего дня 4
02.11.2018 12:04
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
16.11.2018 15:08
все фото и видео

Опрос

Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»