В Петрозаводске из-за пьяного пенсионера в ДТП пострадала женщина

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На Ключевой пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Петрозаводске 18 ноября в 21.00 в районе дома № 29 по улице Гвардейской 58-летний водитель, находясь в состоянии опьянения и управляя автомобилем Skoda Yeti, при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автомобилем Lada Vesta, который двигался по главной дороге.
В результате ДТП травмы получила 31-летняя пассажирка автомобиля Lada, ей была оказана медицинская помощь.
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