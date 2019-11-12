Пьяный петрозаводчанин обокрал новую знакомую из бара

В полицию с заявлением о грабеже обратилась 34-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Ранним утром женщина вышла из бара и направилась домой. Новый знакомый решил ее проводить, а позже выхватил сумку и убежал. В сумочке находились деньги, банковская карта и два мобильных телефона. Ущерб пострадавшая оценила в 9,5 тысячи рублей.

Полицейские проследили маршрут предполагаемого грабителя по уличным видео камерам. Задержанный 36-летний петрозаводчанин поступок списал на состояние алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный петрозаводчанин обокрал двух детей.